Пунктационый разбор предложение : он много времени отдавал музыке литературе мат??мати
Русский язык
Пунктационый разбор предложение : он много времени отдавал музыке литературе мат??мати
Ответ(ы):
Гость:
Он много времени отдавал музыке, литературе, математике. (Запятая ставится так как это однородные дополнения и идёт интонация перечисления. )
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