Курица на столбах краткое содержание

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Очень смешной и забавный рассказ, посоветую его обязательно прочитать тебе Милка, пусть потом, когда будет время, прочти, тебе понравится, он совсем малюсенький. А пока краткое описание: Однажды весной, как описывает Пришвин, им подарили 4 гусиных яйца соседи. А у этих людей, о ком идёт речь в рассказе была курочка, её звали Пиковая Дама. Курочка принялась насиживать эти яйца. Когда гусята вылупились, курочка совсем и не обращала внимание на то, что они такие-другие, ни как все её цыплятки. Гусята подросли, и вот однажды налетели тучки и как бабахнет гром, а курочка в этом момент сидела на своих гусятах, так вот эти гусята как вскочат и вместе с курочкой, побежали под навес, потому, что полил дождь.Когда они принесли на себе курочку под навес, там она снова укрыла их своими крыльями как настоящая мама, хотя они были в два раза больше чем она сама.