Написать информацию про клён и ель

Гость: Гость:

Ель получила своё название в Древнем Риме и переводится как “смола”. В дикой природе это стройное красивейшее растение распространено довольно широко: в Северной Америке, в Северо-Восточной и Западной Азии, в Северной Европе и в Китае. Растёт ель в хвойных лесах и по горным лесистым склонам. Ель - это вечнозелёное хвойное дерево высотой более 50 м. У неё тёмно-серая кора и густая узко- или широко-конусовидная крона с жёсткой колючей хвоей. Шишки свисающие, продолговатые и растут на концах верхних ветвей. Корневая система ели поверхностная, и поэтому в хвойных лесах можно часто увидеть её, вывороченную с корнем. Ель - дерево долгожитель. Живёт она от 300 до 500 лет. Ель - любимое растение городских аллей, парков и скверов. Клен получил своё название из латинского языка и обозначает “острый”, так как его листья имеют острые лопасти от 3 до 5. Растёт клён в основном в умеренном поясе обоих полушарий, а так- же в Средиземноморье и в Средней Азии. Клён - это дерево или кустарник с опадающими, простыми, лопастными, довольно крупными черешковыми листьями. Плоды клёна имеют лёгкие своеобразные крылья, с помощью которых семена разносятся ветром по округе. Осенью эти растения окрашиваются в яркие цвета: лимонные, жёлтые, красные, оранжевые или бордовые. Окраска их зависит от вида клёнов. Клён - это постоянный обитатель городов и посёлков.