Запиши неравенства и проверь, верны ли они: 1)Частное чисел 3580и 5 меньше разности чисел 3580 и 197. 2)Произведение чисел 706 и 8 больше суммы чисел 706 и 3845.
Математика
Запиши неравенства и проверь, верны ли они: 1)Частное чисел 3580и 5 меньше разности чисел 3580 и 197. 2)Произведение чисел 706 и 8 больше суммы чисел 706 и 3845.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (3580:5)-(3580-197) 2) (706*8)+(706+3835)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Литература
Музыка
Скажите пожалуйста , муз. произведения и картины , которые изменяют представление человека о прекрасном