Запиши неравенства и проверь, верны ли они: 1)Частное чисел 3580и 5 меньше разности чисел 3580 и 197. 2)Произведение чисел 706 и 8 больше суммы чисел 706 и 3845.

Математика
Запиши неравенства и проверь, верны ли они: 1)Частное чисел 3580и 5 меньше разности чисел 3580 и 197. 2)Произведение чисел 706 и 8 больше суммы чисел 706 и 3845.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (3580:5)-(3580-197) 2) (706*8)+(706+3835)
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