Придумать пять глаголов неопределенной формы и рядом написать их форму прошедшего времени настоящего времени и будущего времени
Русский язык
Придумать пять глаголов неопределенной формы и рядом написать их форму прошедшего времени настоящего времени и будущего времени
Ответ(ы):
Гость:
Петь-пел-поешь-споешь гулять-гулял-гуляешь-погуляешь смотреть-смотрел-смотришь-посмотришь сварить-сварил-сварит-сваришь читать-читал-читаешь-прочитаешь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
Українська мова
Русский язык
Математика