Придумать пять глаголов неопределенной формы и рядом написать их форму прошедшего времени настоящего времени и будущего времени

Русский язык
Придумать пять глаголов неопределенной формы и рядом написать их форму прошедшего времени настоящего времени и будущего времени
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Петь-пел-поешь-споешь гулять-гулял-гуляешь-погуляешь смотреть-смотрел-смотришь-посмотришь сварить-сварил-сварит-сваришь читать-читал-читаешь-прочитаешь
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