От двух берегов реки навстречу друг другу отошли две лодки.Скорость одной из них 180м/с,скорость другой-230м/с.Какое расстояние будет между лодками через 5 мин,если ширина реки 2км 500м?

Гость: Гость:

1)5*60=300 с 2)300*230=69000 м 3)300*180=54000 м 2км500м=2500м 4)69000+54000=123000 м если они двигались на лодках к противоположным берегам то растояние между ними 2500м или 2км 500м т.к 2500-123000= -120 500 м т.к онидвигались на лодках по реке уехать они не могли и получается растояние 2км500м