Туристы путешествовали на лодке по озеру.Им предстояло проплыть 60 км. Они проплыл?? 15км.Сколько километров им предстоит проплыть?

Математика

Туристы путешествовали на лодке по озеру.Им предстояло проплыть 60 км. Они проплыл?? 15км.Сколько километров им предстоит проплыть?

Автор: Гость