Туристы путешествовали на лодке по озеру.Им предстояло проплыть 60 км. Они проплыл?? 15км.Сколько километров им предстоит проплыть?
Математика
Туристы путешествовали на лодке по озеру.Им предстояло проплыть 60 км. Они проплыл?? 15км.Сколько километров им предстоит проплыть?
Ответ(ы):
Гость:
пусть Х будет число километров, которое предстоит проплыть. тогда Х + 15 = 60. Х = 60 - 15. Х = 45 км осталось проплыть
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