Помогите, пожалуйста... Как можно исправить оценки по геометрии? Очень нужны три пятёрки...в 1 день по 2 часа, осталось 8 уроков Оценки такие: 543, в предыдущей четверти было 5 Самостоятельные мы ещё успеем написать... но, ка...

Геометрия
Помогите, пожалуйста... Как можно исправить оценки по геометрии? Очень нужны три пятёрки...в 1 день по 2 часа, осталось 8 уроков Оценки такие: 543, в предыдущей четверти было 5 Самостоятельные мы ещё успеем написать... но, как можно получить хотя бы одну 5? Может попросить дополнительные или ещё что?( Что бы вы сделали в такой ситуации?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Подойди к учителю и возьми задания на обработку. Скажи, хочешь положительную оценку (если учитель понимающий конечно). Даст обработку и решай на здоровье
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