Помогите, пожалуйста... Как можно исправить оценки по геометрии? Очень нужны три пятёрки...в 1 день по 2 часа, осталось 8 уроков Оценки такие: 543, в предыдущей четверти было 5 Самостоятельные мы ещё успеем написать... но, ка...

Геометрия

Помогите, пожалуйста... Как можно исправить оценки по геометрии? Очень нужны три пятёрки...в 1 день по 2 часа, осталось 8 уроков Оценки такие: 543, в предыдущей четверти было 5 Самостоятельные мы ещё успеем написать... но, как можно получить хотя бы одну 5? Может попросить дополнительные или ещё что?( Что бы вы сделали в такой ситуации?

Автор: Гость