Сравните числа: а) 3 1/2 И 4 1/3; б) 4 3/4 и 4 1/4; в) 5 1/4 и 5 1/3; г) 8 2/3 и 8 2/5.
Математика
Сравните числа: а) 3 1/2 И 4 1/3; б) 4 3/4 и 4 1/4; в) 5 1/4 и 5 1/3; г) 8 2/3 и 8 2/5.
Ответ(ы):
Гость:
1)4 1/3 больше,2)4 3/4 больше,3)5 1/4больше, 8 2/5 больше,
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