Сравните числа: а) 3 1/2 И 4 1/3; б) 4 3/4 и 4 1/4; в) 5 1/4 и 5 1/3; г) 8 2/3 и 8 2/5.

Математика

Сравните числа: а) 3 1/2 И 4 1/3; б) 4 3/4 и 4 1/4; в) 5 1/4 и 5 1/3; г) 8 2/3 и 8 2/5.

Автор: Гость