Помогите пожалуйста!((((( Напишите уравнения реакций: а) магния с серной кислотой;оксида лития с ортофосфорной кислотой; б) алюминия с серной кислотой;оксида железа (3-ех валентного) с соляной кислотой. Определите ТОЛЬКО ДЛ...

Химия

Помогите пожалуйста!((((( Напишите уравнения реакций: а) магния с серной кислотой;оксида лития с ортофосфорной кислотой; б) алюминия с серной кислотой;оксида железа (3-ех валентного) с соляной кислотой. Определите ТОЛЬКО ДЛЯ "А" массы образовавшихся солей,если в реакциях участвуют по 2 моль кислоты.

Автор: Гость