Помогите пожалуйста!((((( Напишите уравнения реакций: а) магния с серной кислотой;оксида лития с ортофосфорной кислотой; б) алюминия с серной кислотой;оксида железа (3-ех валентного) с соляной кислотой. Определите ТОЛЬКО ДЛ...
Химия
Помогите пожалуйста!((((( Напишите уравнения реакций: а) магния с серной кислотой;оксида лития с ортофосфорной кислотой; б) алюминия с серной кислотой;оксида железа (3-ех валентного) с соляной кислотой. Определите ТОЛЬКО ДЛЯ "А" массы образовавшихся солей,если в реакциях участвуют по 2 моль кислоты.
Ответ(ы):
Гость:
Mg+h2so4=mgso4+h2. 2-x 1-120; x=240г. 3li2o+2h3po4=2li3po4+3h2o. 2-x 2-232; x=232г. 2al+3h2so4=al2(so4)3+h2. fe2o3+6hcl=2fecl3+3h2o.
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