Напишите уравнение реакции, расставьте коэффициенты: NH3(изб)+HCL= (NH4)2SO4+BaCL2=

Химия
Напишите уравнение реакции, расставьте коэффициенты: NH3(изб)+HCL= (NH4)2SO4+BaCL2=
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1....=nh4cl. 2.(nh4)2so4+bacl2=2nh4cl+baso4.
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