За два дня дня магазин продал 78 дисков.Сколько стоит один диск‚если в первый день выручка составила 4550 тенге‚а во второй-5590 тенге?

Математика
За два дня дня магазин продал 78 дисков.Сколько стоит один диск‚если в первый день выручка составила 4550 тенге‚а во второй-5590 тенге?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4550+5590=1014010140:78=130 -

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