За два дня дня магазин продал 78 дисков.Сколько стоит один диск‚если в первый день выручка составила 4550 тенге‚а во второй-5590 тенге?

Математика

За два дня дня магазин продал 78 дисков.Сколько стоит один диск‚если в первый день выручка составила 4550 тенге‚а во второй-5590 тенге?

Автор: Гость