Зима это самое холодное время года наступает после осени выпадает много снега декабрь январь февраль зимние
Русский язык
Зима это самое холодное время года наступает после осени выпадает много снега декабрь январь февраль зимние
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дополнение предложения - Зима это самое холодное время года,наступает после осени выпадает много снега. Декабрь,январь, февраль зимние времена года.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
За два дня дня магазин продал 78 дисков.Сколько стоит один диск‚если в первый день выручка составила 4550 тенге‚а во второй-5590 тенге?
Английский язык
Українська мова