Зима это самое холодное время года наступает после осени выпадает много снега декабрь январь февраль зимние

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Зима это самое холодное время года наступает после осени выпадает много снега декабрь январь февраль зимние
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Автор: Гость
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Гость:
Дополнение предложения - Зима это самое холодное время года,наступает после осени выпадает много снега.  Декабрь,январь, февраль зимние времена года.
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