Просклоняй существительные по подежам озёра электродвигатели и электростанции

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Просклоняй существительные по подежам озёра электродвигатели и электростанции
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Озера Озер Озерам Озера Озерами Об озерах
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