Просклоняй существительные по подежам озёра электродвигатели и электростанции
Русский язык
Просклоняй существительные по подежам озёра электродвигатели и электростанции
Ответ(ы):
Гость:
Озера Озер Озерам Озера Озерами Об озерах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сумма 3 чисел равна 20217.1 из слагаемых наименьшее пятизначное число,другое наиболь??ее четырёхзначное число.Найдите третье слагаемое И запишите...
Физика
Какое количество теплоты потребуется для плавления цинка массой 2.5 кг, удельная т??плота плавления цинка равна 120000 Дж/кг!
Математика