Просклонять по падежам 658-ой
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Просклонять по падежам 658-ой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п -шестьсот пятьдесят восемь Р.п - шестисот пятидесяти восьми Д.п - шестистам пятидесяти восьми В.п - шестьсот пятьдесят восемь Т.п - шестьюстами пятьюдесятью восемью П.п - о шестистах пятидесяти восьми
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