Просклонять по падежам 658-ой

Гость: Гость:

И.п -шестьсот пятьдесят восемь Р.п - шестисот пятидесяти восьми Д.п - шестистам пятидесяти восьми В.п - шестьсот пятьдесят восемь Т.п - шестьюстами пятьюдесятью восемью П.п - о шестистах пятидесяти восьми