Просклонять слово ружье во множественном числе

Русский язык
Просклонять слово ружье во множественном числе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ружья ,  ружьев , ружьям , ружьями .
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