Просклонять слово ружье во множественном числе
Русский язык
Просклонять слово ружье во множественном числе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ружья , ружьев , ружьям , ружьями .
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