К именам собственным не относятся :имена людей ,клички животных, географические н??звания ,название предметов .Выбрать правильное.
Русский язык
К именам собственным не относятся :имена людей ,клички животных, географические н??звания ,название предметов .Выбрать правильное.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Названия предметов я думаю так
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