Какой характер хозяйки медной горы ? 1цитатами из текста 2 своими словами

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Старые люди рассказывают, что жестока и бессердечна Медной горы Хозяйка, но притом справедлива и без причины никого не обидит. Больше всего в людях она не терпит жадности и сурово наказывает тех, кто посягает на её подземные богатства. Ей безразличны людские страдания, но она покровительствует тем, кто истинно талантлив и готов пожертвовать своим спокойствием и счастьем ради других. Но несмотря на то, что называют Малахитницу бесчувственной и каменной, ей так же, как и простым смертным, случалось и любить, и горевать, оплакивая свою утрату. Она тянется к людям - потому что они недолговечные, хрупкие, но такие настоящие и живые; потому что они умеют смеяться и жалеть. В них она ищет то, чего нет в ней самой – человеческого тепла. Однако привлечь её внимание – это всегда плохая примета. Никому из людей она не принесла добра, даже тогда, когда искренне хотела помочь. Горе тому, кто её разозлит: того превратит разгневанная Азовка в каменный столб, да так и оставит на веки вечные; горе и тому, кого она полюбит: напустит Малахитница сначала тоску смертную, а потом и вовсе к себе под землю утянет. Вот тут сказочке и конец. Горда Хозяйка и не терпит на своей земле ни бар, ни бояр. Враждебна она ко всякого рода начальству, многочисленным барским прислужникам, потому и помогает лишь решительным и свободолюбивым работящим людям. Она не безразличная хранительница земельных богатств, поскольку по своему разумению одним помогает, сама показывает лучшие металлы и камни, других «отводит» от драгоценных запасов, обманывает и губит. По простому: Она справедливая, жестокая, может обмануть,убить