Краткие сведенья из истории его открытия и иследования северной америки ребят п?? помогите

Гость: Гость:

Открыл Америку Христофор Колумб в 1491 году.Он думал,что открыл Индию,но ему доказал один из путешественников Америго Веспучи,что открытый им остров является Америка.Он совершал много походов в Америку.Он несколько раз совершал походы и был этим известен.Но в последний поход его посадили.