Краткие сведенья из истории его открытия и иследования северной америки ребят п?? помогите
География
Краткие сведенья из истории его открытия и иследования северной америки ребят п?? помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Открыл Америку Христофор Колумб в 1491 году.Он думал,что открыл Индию,но ему доказал один из путешественников Америго Веспучи,что открытый им остров является Америка.Он совершал много походов в Америку.Он несколько раз совершал походы и был этим известен.Но в последний поход его посадили.
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