Помогите пожалуйста мне можно до завтра

Математика
Помогите пожалуйста мне можно до завтра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11-Г 12-А 13-В=не уверен  !4-Г
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