Противоположные по значению слова открытость, бестактность, грубость,простота, п??ссивность, душевность, упрямство, правдивость, лицемерие

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Противоположные по значению слова открытость, бестактность, грубость,простота, п??ссивность, душевность, упрямство, правдивость, лицемерие
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Противоположные - это антонимы. Открытость - закртость (скрытность). Бестактность -  тактность (такт). Грубость - вежливость (учтивость или ласкавость). Простота - сложность (затейливость). Пассивность -  активность (деятельность). Душевность -  Отличие. Упрямство -  поколебимость. Правдивость - обыденность (лицемерие). Лицемерие - искренность (правдивость).
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