Противоположные по значению слова открытость, бестактность, грубость,простота, п??ссивность, душевность, упрямство, правдивость, лицемерие
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Противоположные по значению слова открытость, бестактность, грубость,простота, п??ссивность, душевность, упрямство, правдивость, лицемерие
Ответ(ы):
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Противоположные - это антонимы. Открытость - закртость (скрытность). Бестактность - тактность (такт). Грубость - вежливость (учтивость или ласкавость). Простота - сложность (затейливость). Пассивность - активность (деятельность). Душевность - Отличие. Упрямство - поколебимость. Правдивость - обыденность (лицемерие). Лицемерие - искренность (правдивость).
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