Противоположных берегов навстречу друг другу начали заплыв 2 спортсменов 1 спортсмен был со скоростью 5 метров секунду а второй 7 метров в секунду Каково расстояние между берегами если спортсмены встретились через через 30 минут

Гость: Гость:

1.) 5*60=300 м в минуту (скорость первого спортсмена) 2.) 300*30=9000 м (сколько проплыл первый) 3.) 7*60=420 м в минуту (скорость второго спортсмена) 4.) 420*30=12600 м (сколько проплыл второй) 5.) 12600+9000=21600 м (сколько они проплыли вдвоем) Переводим в км: 21 км 600 м Ответ: расстояние между берегами 21 км 600 м