Проведите прямую отметьте на ней и обозначьте три точки.Сколько получилось лучей с началом в этих точках?Сколько получилось отрезков с концами в этих точках. начертите на листе и софтайте и выложитн
Математика
Проведите прямую отметьте на ней и обозначьте три точки.Сколько получилось лучей с началом в этих точках?Сколько получилось отрезков с концами в этих точках. начертите на листе и софтайте и выложитн
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рисуем прямую и отмечаем последовательно три точки А.В и С.Отрезка здесь три: АВ,ВС и АС. Насчет лучей интересно.Считаю,что от каждой точки отходит по 2 луча,вправо и влево.Получается 6.Другие точки просто лежат на этих лучах. Заминка в том,считаются ли остальные точки неким "ограничителем".В этом случае луча будет 2.Один влево от А,другой вправо от С.
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