Проверочное слово к слову штанишки
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Проверочное слово к слову штанишки
Ответ(ы):
Гость:
Не проверяется.... надо запомнить...
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