Проверочные слово безымяный

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Проверочные слово безымяный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Между приставкой и корнем пишется "ы", потому что слово, от которого это образовано начинается на "и". Примеры: разыскивать ( искать ), подыграть ( играть ), подытожить ( итог ).
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