Провідміняти слово be
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Провідміняти слово be
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бути, являти ніби. (P.S. Я русский и плохо знаю украинский так что вот.)
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