Провідміняти слово be

Английский язык
Провідміняти слово be
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бути, являти ніби. (P.S. Я русский и плохо знаю украинский так что вот.)
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