Выполнить звуко-буквенный анализ слова куропатка

Гость: Гость:

Куропатка- Курапатка К-согл, тв, гл. У- гл. Безуд Р- согл, тв, зв, сонор. О-а-гл. Безуд. П-согл, тв, гл. А- гл, уд. Т- согл, тв, гл. К-согл, тв, глух А- гл безуд. 9бв 9зв