В саду растёт четыре груши, а ещё есть яблони, причём они посажены так, что на расстоянии ровно 10 метров от каждой яблони растёт ровно две груши. Какое максимальное число яблонь могло быть?

Математика
В саду растёт четыре груши, а ещё есть яблони, причём они посажены так, что на расстоянии ровно 10 метров от каждой яблони растёт ровно две груши. Какое максимальное число яблонь могло быть?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Максимальное количесто яблонь 3 яблони
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