В саду растёт четыре груши, а ещё есть яблони, причём они посажены так, что на расстоянии ровно 10 метров от каждой яблони растёт ровно две груши. Какое максимальное число яблонь могло быть?

Математика

В саду растёт четыре груши, а ещё есть яблони, причём они посажены так, что на расстоянии ровно 10 метров от каждой яблони растёт ровно две груши. Какое максимальное число яблонь могло быть?

Автор: Гость