помогите решить В мешке было 4/5 ц сахара. 3/4 этого количества отсыпали. Сколько центнеров сахара отсыпали

Математика

помогите решить В мешке было 4/5 ц сахара. 3/4 этого количества отсыпали. Сколько центнеров сахара отсыпали

Автор: Гость