Фразеологические обороты с повторяющимися союзами и ... и ,ни ... ни никогда не разделяются ?

Русский язык
Фразеологические обороты с повторяющимися союзами и ... и ,ни ... ни никогда не разделяются ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да ,например .ни рыба ни мясо - не разделяются запятыми именно потому что являются фразеологизмами.
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