Фразеологические обороты с повторяющимися союзами и ... и ,ни ... ни никогда не разделяются ?
Русский язык
Фразеологические обороты с повторяющимися союзами и ... и ,ни ... ни никогда не разделяются ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да ,например .ни рыба ни мясо - не разделяются запятыми именно потому что являются фразеологизмами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напешите пожалуйста рассках(макс 5 предложений) с местоимениями ( нужно очень много местоимений) буду благодарна
Русский язык
Литература
Как братец кролик заставил братца Лиса,братца Волка и братца Медведя ловить луну.??заглавить части сказки