Саиый удобный путь Одиссея от Трои до Итаки?
История
Саиый удобный путь Одиссея от Трои до Итаки?
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Десятилетнее возвращение Одиссея и его спутников на родину начинается после падения Трои. Странствиям Одиссея посвящены книги V-XII гомеровской "Одиссеи". Буря забросила корабли Одиссея на землю киконов (на фракийском побережье) , где Одиссей вступает с ними в сражение и разоряет город Исмар, но затем отступает под натиском противника, теряя свыше семидесяти человек (Hom. Od. IX 39-61). Через девять дней после этого Одиссей попадает к лотофагам (IX 82-104), затем в страну циклопов, где вместе с двенадцатью спутниками оказывается пленником одноглазого людоеда-великана Полифема. Потеряв здесь шестерых из своих товарищей, Одиссей спаивает Полифема фракийским вином, и когда тот уснул, выкалывает ему единственный глаз заостренным колом. Сам Одиссей и его товарищи выбираются из пещеры, вцепившись руками в густую шерсть на брюхе баранов, которых Полифем выпускает утром на пастбище. Уже находясь на своем корабле, Одиссей называет себя ослепленному великану, и Полифем призывает на него проклятия своего отца бога Посейдона, чей гнев в дальнейшем преследует Одиссея до самого возвращения на родину (IХ 105-542). На острове бога ветров Эола Одиссей получает в подарок от хозяина мех, в котором завязаны противные ветры, чтобы облегчить Одиссею и его спутникам возвращение на родину. Попутные ветры быстро приближают флот Одиссея к Итаке, но тут его спутники из любопытства развязывают мех; вырвавшиеся на свободу ветры прибивают флот снова к острову Эола, который отказывает Одиссею в дальнейшей помощи (X 1 -75). После нападения на флот Одиссея великанов-людоедов лестригонов из двенадцати кораблей спасается только один корабль Одиссея (X 80-132), пристающий со временем к острову Эя, где царит волшебница Кирка (X 133-574). Новое испытание ожидает Одиссея на острове Тринакия, где пасутся священные коровы бога Гелиоса (XII 260-398). Предупрежденный Тиресием, Одиссей всячески предостерегает товарищей от покушения на священных животных, но те, мучимые голодом, воспользовавшись сном Одиссея, убивают несколько коров и поедают их мясо, несмотря на мрачные предзнаменования, сопровождающие трапезу. В наказание за богохульство Зевс бросает молнию в вышедший в открытое море корабль Одиссея, отчего гибнут его спутники, а сам он спасается на обвалившейся мачте, и после нескольких дней скитаний по морю его прибивает к острову Огигия (399-450). Живущая здесь нимфа Калипсо удерживает у себя Одиссея в течение семи лет, пока боги по настоянию Афины, покровительствующей Одиссею, не приказывают ей отпустить пленника на родину (VI 269).
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