Два поезда идут навстречу друг другу.1 й прошел 2/5 всего пути,2й половину.Сколько км им осталось идти до встречи,если между ними было 200км?
Математика
Два поезда идут навстречу друг другу.1 й прошел 2/5 всего пути,2й половину.Сколько км им осталось идти до встречи,если между ними было 200км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2/5*200 = (2*200)/5 = 80 (км) прошёл первый поезд2)200:2 = 100 (км) прошёл второй поезд3) 200-80-100 = 20 (км) осталось пройтиОтвет: 20 км
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