Два поезда идут навстречу друг другу.1 й прошел 2/5 всего пути,2й половину.Сколько км им осталось идти до встречи,если между ними было 200км?

Математика

Два поезда идут навстречу друг другу.1 й прошел 2/5 всего пути,2й половину.Сколько км им осталось идти до встречи,если между ними было 200км?

Автор: Гость