Почему смазанные лимонным соком яблочные дольки не темнеют: 1) лимонный сок отбелил дольку яблока после потемнения яблока. 2) одна долька потемнела из-за того, что на неё падало больше света. 3) лимонный сок защищает яблоко ...

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Почему смазанные лимонным соком яблочные дольки не темнеют: 1) лимонный сок отбелил дольку яблока после потемнения яблока. 2) одна долька потемнела из-за того, что на неё падало больше света. 3) лимонный сок защищает яблоко от воздействия воздуха 4) попав на яблоко воздух осветлил его

Автор: Гость