Почему смазанные лимонным соком яблочные дольки не темнеют: 1) лимонный сок отбелил дольку яблока после потемнения яблока. 2) одна долька потемнела из-за того, что на неё падало больше света. 3) лимонный сок защищает яблоко ...
Окружающий мир
Почему смазанные лимонным соком яблочные дольки не темнеют: 1) лимонный сок отбелил дольку яблока после потемнения яблока. 2) одна долька потемнела из-за того, что на неё падало больше света. 3) лимонный сок защищает яблоко от воздействия воздуха 4) попав на яблоко воздух осветлил его
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю что верно будет номер3....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите текст употребляя порядковые и количественные числительные на тему важн??е даты в жизни моей семии
Математика
В первый дент машинистка перепечатала 7/16рукописи,а во второй 1/2,закончила ли она печатать рукопись