Знайти гострі кути прямокутного трикутника, якщо вони відносяться як 4:5

Гость: Гость:

Пусть ABC - прямоугольный треугольник с прямым углом С ∠A+∠B+∠C=180 ∠A:∠B=4:5 ∠A=(4∠B)/5 Пусть х - градусная мера угла В, тогда получим уравнение: 4x/5+x+90=180 9x/5=90 9x=450 x=50 ∠B=50 градусов ∠C=90-50=40 ГРАДУСОВ Ответ: 40 и 50