Как подчеркнуть имя числительное

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Подчеркиваются при синтаксическом разборе не части речи, а члены предложения. Одна и та же часть речи в предложении может выполнять разные функции и подчёркиваться поэтому по-разному. Имя числительное может быть а) подлежащим (Шесть – целое число) и подчёркиваться одной чертой; б) сказуемым (Моё любимое число – шесть) и подчёркиваться двумя чертами; в) дополнением (Надо тридцать шесть разделить на шесть) и подчёркиваться пунктирной линией; г) определением (Это шестой ряд) и подчёркиваться волнистой линией; д) обстоятельством (Я проснулась в шесть часов) и подчёркиваться линией точка-пунктир. Как правило, обстоятельством числительное бывает только в составе цельного словосочетания, но и другими членами предложения тоже может выступать в составе цельного словосочетания, например: Шесть яблок лежат на столе (подлежащее) ; Я вижу шесть яблок на столе (дополнение).