50 баллов!!! высота ВD прямоугольного треугольника ABC равна 24 см и отсекает от гипотенузы AC отрезок DC равный18 см.Найдите AB и cos A(только рисунок!!!...)
Геометрия
50 баллов!!! высота ВD прямоугольного треугольника ABC равна 24 см и отсекает от гипотенузы AC отрезок DC равный18 см.Найдите AB и cos A(только рисунок!!!...)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эм ну вроде как то так.
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