Что такое война? 3-4 предложения.

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Что такое война? 3-4 предложения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Война— социальное явление, одна из форм разрешения общественно-политических, экономических, идеологических, а также национальных,  религиозных, территориальных и др.противоречий между государствами,  народами, нациями, классами и социальными группами средствамивооруженного насилия.
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