Довести що у повісті "земля" батьки любили САВУ????
Українська література
Довести що у повісті "земля" батьки любили САВУ????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На розслідуванні вбивства Михайла, батько , поки ніхто не бачив, заховав речовий доказ(пулю), який міг підтвердити , що Михайла вбив Сава...
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