Мини сочинение по теме История одной вещи из металла, которая есть дома. Но не как ??на произошла, а что с ней произошло интересного.

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Ключи от квартиры. Это металлическое изделие берёт своё начало в добывающей железо шахте. Железная руда, которая находится в камнях вывозится из шахты на поверхность и привозится на завод. Тут и начинается самое интересное. Камни с рудой перемалываются, дробятся и попадают в печь.Таким образом из твёрдого состояния они переходят в жидкое. Плавятся они несколько раз. А потом их штампуют и отправляют в магазины по всему свету.