Збираюць дзеци лисце.Яно злятае з дрэу.Дзицячыя далоньки Асенни ловяць спеу.Зайци назоуник.Якимя членами сказа яны зяуляюца и адпаведна падкрэслице.Знайци аднакараневыя словы
Беларуская мова
Збираюць дзеци лисце.Яно злятае з дрэу.Дзицячыя далоньки Асенни ловяць спеу.Зайци назоуник.Якимя членами сказа яны зяуляюца и адпаведна падкрэслице.Знайци аднакараневыя словы
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