Вспомни произведения о животных и природе которые ты прочитал. составь список произведений , которые ты советовал бы прочитать своим друзьям
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Вспомни произведения о животных и природе которые ты прочитал. составь список произведений , которые ты советовал бы прочитать своим друзьям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О животных:Кусака(очень трогательный,но начало и конец растроили)Каштанка,Муму(тоже грустный,утопил собачку).Но мне кажется их не знать просто нельзя.
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