Книгами,утками, иголками
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Книгами,утками, иголками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книгами (какими?) пример: большими, усиками (какими?) жёлтыми, иголками (какими?) острыми. Если не правильно прости.. (
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