...-30875=2089 30875-...=2089
Математика
...-30875=2089 30875-...=2089
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30875+2089=32964 32964-30875=2089 30875-2089=28786 30875-28786=2089
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