У саду 36 яблунь,що становить ⅔ усіх дерев саду.У квітні розцвіло 17дерев,а решту-у травні.Скільки дерев розцвіло в травні?

Математика
У саду 36 яблунь,що становить ⅔ усіх дерев саду.У квітні розцвіло 17дерев,а решту-у травні.Скільки дерев розцвіло в травні?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36:2/3=54 всього дерев у саду 54-17=37 дерев розцвіло у травні =================
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