По-быстрому 50 баллов. Значение первообразной F(x) функции f(x)=-5sinx в точке 0 равно 17. Найдите F(П/3)
Алгебра
По-быстрому 50 баллов. Значение первообразной F(x) функции f(x)=-5sinx в точке 0 равно 17. Найдите F(П/3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(x) = 5cosx + C, C=const F(0) = 5cos(0) + C = 17 5 + C = 17 => C = 12 F(x) = 5cosx + 12 F(п/3) = 5cos(п/3) + 12 = 14,5
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