ДАЮ 16 + 5 БАЛЛОВ !! Напряжённость поля точечного заряда на расстоянии 1 м от него 32 В\м . Найти напряжённость этого поля на расстоянии 8 м от заряда

Физика

ДАЮ 16 + 5 БАЛЛОВ !! Напряжённость поля точечного заряда на расстоянии 1 м от него 32 В\м . Найти напряжённость этого поля на расстоянии 8 м от заряда

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