ДАЮ 16 + 5 БАЛЛОВ !! Напряжённость поля точечного заряда на расстоянии 1 м от него 32 В\м . Найти напряжённость этого поля на расстоянии 8 м от заряда
Физика
ДАЮ 16 + 5 БАЛЛОВ !! Напряжённость поля точечного заряда на расстоянии 1 м от него 32 В\м . Найти напряжённость этого поля на расстоянии 8 м от заряда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напряжённость обратно пропорциональна квадрату расстояния до заряда. 8 ² = 64. 32/64 = 0,5 В/м Ответ: 0,5 В/м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Беларуская мова
Збираюць дзеци лисце.Яно злятае з дрэу.Дзицячыя далоньки Асенни ловяць спеу.Зайци назоуник.Якимя членами сказа яны зяуляюца и адпаведна падкрэслице...
Математика
У саду 36 яблунь,що становить ⅔ усіх дерев саду.У квітні розцвіло 17дерев,а решту-у травні.Скільки дерев розцвіло в травні?
Алгебра
По-быстрому 50 баллов. Значение первообразной F(x) функции f(x)=-5sinx в точке 0 равно 17. Найдите F(П/3)
Русский язык
Вспомни произведения о животных и природе которые ты прочитал. составь список произведений , которые ты советовал бы прочитать своим друзьям
Математика