Сочинение о слове словарь

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Сочинение о слове словарь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словарь - это вся вселенная в алфавитном порядке!Если хорошенько подумать, словарь – это книга книг.Он включает в себя все другие книги. Нужно лишь извлечь их из нее.А. Франс.

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