Сочинение про выдуманного героя

Гость: Гость:

На улице был темно и тепло, и всё предвещало хорошую погоду назавтра. Я поставил телефон на подзарядку и лёг в постель. Набрав неглядя номер на телефоне, пожелал Аньке спокойной ночи и, положив трубку, приготовился ко сну. Меня разбудил будильник утром и я, вскочив на ноги, вспомнил, что сегодня не экзамен и не лекции, а суббота, и у меня намечаются грандиозные планы. Первым делом я глянул в окно. Что я увидел там, опустило моё настроение на полшестого. Асфальт был мокрый, а небо хмурое. Я набрал Пашин номер…. - Привет, это я, наши дела плохи или не совсем? - Не волнуйся, единственное, что может нам помешать - шквальный ветер, а сегодня почти штиль! Радуйся, поездка не откладывается, встречаемся в 7:20 у моего подъезда, как договаривались, - услышал я голос в ответ. Я сделал ещё пару звонков Аньке и Дрону, а затем быстро собрал вещи и вышел на улицу. Я подошёл к назначенному месту, все уже собрались, не хватало только меня и Паши - нашего "гида", то есть это он помог нам добраться до аэродрома. Сразу увидел девушку, невысокого роста, читавшую книгу у подъезда.Это должно быть Надя! Так и есть, она поздоровалась со мной и Анькой. В реале она выглядела более серьёзной, чем на той фотке, которую она мне прислала по e-mail. Мы познакомились на "Диване", и она захотела поехать с нами. Анька уже общалась с ней в чате и они сразу стали расспрашивать друг друга о чём-то. Я обрадовался, что они нашли общий язык и пошёл здороваться с друзьями, которые стояли в стороне. Я поздоровался с Дроном, Пу (Пу - погоняла Саши Пугачкина) его отцом, который решил разбавить нашу молодёжную команду. Он выглядел серьёзно, но его присутствие в молодёжной тусовке не вызывало смущения ни у кого. Мы познакомились. Тут вышел Паша и мы тронулись в путь…