Решите быстро и хорошо пожалйста lg(2x+5)=2lg5
Алгебра
Решите быстро и хорошо пожалйста lg(2x+5)=2lg5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x + 5 = 2x + 5 = 2x + 5 = 2x = 20 x = 10
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