Решите быстро и хорошо пожалйста lg(2x+5)=2lg5

Алгебра
Решите быстро и хорошо пожалйста lg(2x+5)=2lg5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x + 5 =  2x + 5 =  2x + 5 =  2x = 20 x = 10
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