Образуйте множественное число и запишите транскрипцию. Голова - [баш]. Головы - ? по??огите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Русский язык
Образуйте множественное число и запишите транскрипцию. Голова - [баш]. Головы - ? по??огите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голова - баш, головы - башлар
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